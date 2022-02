Il posticipo della 24a giornata di Serie A è lo scontro salvezza tra Salernitana e Spezia. Di seguito, gli episodi dubbi da moviola.



Arbitro: Paolo VALERI (Roma 2)



Assistenti arbitrali: Edoardo RASPOLLINI (Livorno) – Vittorio DI GIOIA ( Modena)



IV: Giovanni AYROLDI (Molfetta)



VAR: Lorenzo MAGGIONI (Lecco) - AVAR: Filippo MELI (Parma)



12' - Fazio entra in ritardo su Erlic e atterra in area il giocatore dello Spezia, l'arbitro va a rivedere l'azione al Var e assegna il rigore netto per i bianconeri. Decisione giusta.



30' - Altro rigore per lo Spezia, ancora dopo la revisione al Var: Mousset tocca il pallone con le mani nell'area della Salernitana, penalty netto.