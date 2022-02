Prosegue la 24a giornata di Serie A: su Calciomercato.com gli episodi da moviola delle partite di domenica.



ATALANTA – CAGLIARI h. 12.30



Arbitro: Alessandro PRONTERA (Bologna)



Assistenti arbitrali: Alessio TOLFO (Pordenone) – Marco SCATRAGLI (Arezzo)



IV: Matteo GARIGLIO (Pinerolo)



VAR: Marco DI BELLO (Brindisi) - AVAR: Daniele BINDONI (Venezia)



53' - L'Atalanta resta in dieci: Musso travolge in uscita Pereiro, per l'arbitro Prontera non ci sono dubbi, punizione al limite dell'area e cartellino rosso.



50' - Regolare il gol di Pereiro: check del VAR per un possibile controllo con il braccio, ma è tutto regolare.







BOLOGNA – EMPOLI h. 15.00



Arbitro: Francesco COSSO (Reggio Calabria)



Assistenti arbitrali: Emanuele PRENNA (Molfetta) – Francesca DI MONTE (Chieti)



IV: Simone SOZZA (Seregno)



VAR: Luca PAIRETTO (Nichelino) - AVAR: Luca ZUFFERLI (Udine)







SAMPDORIA – SASSUOLO h. 15.00



Arbitro: Fabio MARESCA (Napoli)



Assistenti arbitrali: Niccolo PAGLIARDINI (Arezzo) – Antonio VONO ( Soverato )



IV: Francesco MERAVIGLIA (Pistoia)



VAR: Federico DIONISI (L’Aquila) - AVAR: Alessandro GIALLATINI (Roma 2)







VENEZIA – NAPOLI h. 15.00



Arbitro: Maurizio MARIANI (Aprilia)



Assistenti arbitrali: Pasquale DE MEO (Foggia) – Marcello ROSSI ( Biella)



IV: Valerio MARINI (Roma 1)



VAR: Luigi NASCA (Bari) - AVAR: Salvatore LONGO (Paola)







UDINESE – TORINO h. 18.00



Arbitro: Antonio RAPUANO (Rimini)



Assistenti arbitrali: Michele GROSSI (Frosinone) – Orlando PAGNOTTA ( Nocera Inferiore)



IV: Giacomo CAMPLONE (Pescara)



VAR: Aleandro DI PAOLO (Avezzano) - AVAR: Daniele MINELLI (Varese)