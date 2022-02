Si chiude la 24esima giornata di Serie A, con una sfida importante per la salvezza. La Salernitana, ultima in classifica ma rivoluzionata dal direttore sportivo Sabatini nella finestra di mercato invernale, cerca punti fondamentali per risalire, contro uno Spezia che ha la possibilità, in caso di un successo, di mettere un cuscinetto di dieci punti dal Venezia, terzultimo con 18 punti. ​Salernitana e Spezia sono le due formazioni del torneo che hanno segnato meno goal di testa (uno a testa) e che hanno la peggior percentuale realizzativa con questo fondamentale, il 2% per i campani, il 4% per i liguri. Gli uomini di Colantuono vengono da 3 sconfitte e una vittoria nelle precedenti 4 gare disputate, mentre i liguri hanno collezionato 3 successi e un unico k.o. nelle ultime 4 giornate.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Fiorentina-Lazio, calcio d'inizio alle 20.45 al Franchi, sarà trasmessa sia da Dazn sulla propria piattaforma, ma anche sul satellite da Sky. In streaming la gara sarà visibile su pc smartphone e tablet tramite l'app Dazn, ma anche su Sky Go e Now.



LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Gyomber, Fazio, Ranieri; Bohinen, Radovanovic, L. Coulibaly; Ribery; Djuric, Mousset.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior, Maggiore; Verde, Manaj, Gyasi.