Dopo aver sondato la disponibilità dell'esperto Djuricic, svincolatosi dal Sassuolo, De Sanctis ha chiesto al Venezia, Domen Crnigoj. Lo sloveno vorrebbe giocare ancora in Serie A, da trovare l’intesa tra le due società. Piace il centrocampista turco Yusuf Yazici del Lille, il presidente Iervolino è in ottimi rapporti con la proprietà del club francese che potrebbe girare anche il laterale croato Domagoj Bradaric. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, proposto il laterale Junior Sambia, ex Montpellier. In uscita Bogdan tornerà alla Ternana, Jimenez Castillo in prestito al Vicenza.