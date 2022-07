Morgan De Sanctis prepara il doppio colpo per la sua Salernitana. I campani sono vicini a Erik Botheim, attaccante norvegese, svincolato dal Krasnodar. La punta si era messa in evidenza già ai tempi del Bodo, quando aveva rifilato una doppietta alla Roma.



CILENO - La Salernitana pensa però anche a un altro attaccante. Salutato Djuric, accasatosi all'Hellas Verona, si fa strada ora un nome nuovo come obiettivo per la squadra di Nicola. Si tratta di Diego Valencia, attaccante dell'Universidad Católica. Anche lui molto giovane, è un classe 2000 ma vanta già 4 presenze con la nazionale cilena