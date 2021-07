La Salernitana cerca un attaccante sul mercato. L'ultima pista porta al croato del Watford, Stipe Perica (ex Udinese). Restano aperte le alternative Bonazzoli e Caprari (Sampdoria). Per il centrocampo nel mirino Grassi (Parma), Lassana Coulibaly (Angers) e lo svincolato Nicolas Viola. In uscita Cavion verso la Reggina, che prende Hetemaj.



Intanto anche l'Udinese cerca una punta (Kouame della Fiorentina, Lammers dell'Atalanta o Success del Watford), una mezzala e un difensore, che non sarà il polacco Kamil Glik: nel mirino l'uruguaiano Guzman Corujo del Nacional Montevideo.