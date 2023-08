La Salernitana si muove per il trequartista Daniele Verde dello Spezia, che ha preso Antonucci dal Cittadella, dove arrivano Kornvig (era a Cosenza) e il giovane attaccante Claudio Cassano dalla Roma.



In uscita dalla Salernitana l'esterno offensivo cileno Diego Valencia (classe 2000) passa in prestito al Palermo, che punta il centrocampista Matteo Prati (classe 2003) della Spal e cede Fella in prestito al Latina.