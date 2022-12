Dopo l'arrivo di Ochoa dal Messico per sostituire Sepe tra i pali, la Salernintana continua a lavorare da protagonista sul mercato. Il direttore sportivo Morgan De Sanctis sta provando il colpo a effetto: Pape Matar Sarr, centrocampista classe 2002 che in Qatar ha giocato due gare col Senegal da subentrato ma in questa stagione non è ancora mai sceso in campo nel Tottenham di Conte (solo due partite con la seconda squadra).



CONCORRENZA - In questi giorni il dirigente della Salernitana ha avviato i contatti per provare a portare in granata un altro profilo internazionale: c'è da dire che l'operazione non è facile, soprattutto per la concorrenza di altri club; su Sarr ci sono anche il Siviglia e altre società straniere e il rischio è quello che si scateni un'asta a costi elevati. Operazione complicata ma De Sanctis non molla, dopo Ochoa vuole portare in granata un altro giocatore dal Mondiale: la Salernitana ci prova per Sarr.