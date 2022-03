Sabato sera all'Arechi si giocherà Salernitana-Torino. Sarà solamente la seconda volta che queste due squadra si affrontano in terra campana in serie A, l'unico altro precedente risale alla stagione 1947/1948 quando il Grande Torino si impose per 4-1.



I padroni di casa passano in vantaggio al 7' con Merlin, poi la rimonta ospite con la doppietta di Gabetto e i gol di Ossola e del capitano Valentino Mazzola