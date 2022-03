Sono tanti i giocatori attualmente alla Salernitana che sabato sera incontreranno il loro passato: il Torino. La maglia granata dei piemontesi l'ha vestita per tre anni il centrocampista Joel Obi, per un anno invece l'attaccante Federico Bonazzoli. Il grande ex dell'incontro è però Simone Verdi, che è ancora di proprietà del Torino e da gennaio è in prestito a Salerno.



E poi c'è Davide Nicola, che lo scorso anno è riuscito a salvare il Torino dalla retrocessione dopo la disastrosa gestione di Marco Giampaolo.