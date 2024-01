Salernitana, torna Dia: il Senegal lo esclude dalla Coppa d'Africa, quando torna

Buone notizie per la Salernitana. Boulaye Dia è stato escluso dalla lista dei convocati del Senegal per la Coppa d'Africa. Il ct, Aliou Cissé, ha convocato al suo posto convocato Bamba Dieng del Lorient. L'attaccante era stato convocato nonostante il problema fisico che lo ha tenuto ai box per le ultime gare dei campani ma, dopo approfondite valutazioni sulle sue condizioni operate dallo staff medico africano, è stato tagliato dalla sua selezione



QUANDO TORNA - Dia dunque è in procinto di tornare in Italia, dove proseguirà le terapie di recupero e si metterà a disposizione di Inzaghi tra qualche settimana, presumibilmente a febbraio, una volta smaltita la lesione muscolare al bicipite femorale sinistro che ha patito il 22 dicembre.