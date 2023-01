Ore calde in casa Salernitana, dove sono in corso riflessioni per la scelta del nuovo allenatore. E a sorpresa torna in corsa Davide Nicola. Nella giornata di ieri il presidente Iervolino e il ds Morgan De Sanctis hanno incontrato tre candidati alla panchina: D’Aversa, Semplici e Di Francesco. L’unico ad accettare i 6 mesi di contratto è stato Leonardo Semplici, che ha trovato l’accordo verbale col club.



IL DIETROFRONT - In serata società e dirigenza hanno fatto una riunione con la squadra dalla quale è emerso la volontà dei giocatori che vorrebbero di nuovo Nicola in panchina. Da qui, una telefonata di Iervolino all’allenatore appena esonerato: i due si sono confrontati, chiariti, riappacificati. Il presidente si era preso qualche la notte per riflettere e valutare; e ora come anticipato da Sky, la pista di un ritorno di Nicola sta prendendo davvero corpo.