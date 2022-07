Il triangolare dedicato alla scomparsa prematura del fratello di Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, si è concluso. Triangolare a cui hanno partecipato Salernitana, Reggina e Adana Demirspor. La partita di apertura è stata vinta dalla Reggina per 1-0 ai danni della squadra turca. A segno per la squadra italiana Liotti. Nella seconda partita invece è arrivato il momento di scendere in campo per la Salernitana contro l'Adana. I granata vengono surclassati per tre reti a una. Segnano Bonazzoli per i granata e Onyekuru, Assombalonga e Sari per i turchi. Finale di partita però tesissimo con i granata che finiscono addirittura in 9; espulsi Fazio e Lassana Coulibaly. Poi contro la Reggina arriva una vittoria firmata Kristoffersen e Micai che para un rigore a Montalto. Tutti a pari punti, ma coppa che va ai turchi di Montella per differenza reti.