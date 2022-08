Manca solo l’ufficialità, ma di fatti Antonio Candreva è un nuovo giocatore della Salernitana. I campani avevano già ottenuto il sì della Sampdoria e nelle ultime ore anche l’ex Lazio e Inter è stato convinto dalla corte di Morgan De Sanctis. Per lui oggi ultimo allenamento a Genova, il saluto ai compagni e la partenza verso Salerno, programmata già per domani.



CIFRE - Il numero 87 arriva all’Arechi in prestito con obbligo di riscatto a 1 milione di euro, con l’obbligo che scatterà in caso di salvezza della Salernitana. Per lui è già pronto un contratto biennale da 1.5 milioni. Candreva porterà alla squadra di Nicola esperienza e classe per tentare una nuova salvezza, con i tanti altri colpi che i campani stanno completando in queste ore. In maglia doriana, l’ex giocatore della nazionale era arrivato nel 2020 dall’Inter. Per lui a Marassi 70 presenze, 12 gol e un apporto fondamentale nelle ultime, difficili, stagioni dei blucerchiati.