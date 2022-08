Pochi mesi fa la Salernitana centrava un'insperata salvezza all'ultimissima giornata di Serie A, dopo un girone d'andata passato nei bassifondi della classifica e una clamorosa rimonta negli ultimi mesi, complice anche il ritmo piuttosto lento di Cagliari e Genoa. Nel campionato alle porte, però, i granata dovranno ancora una volta lottare per centrare la permanenza nella massima categoria. E' quanto dicono i betting analyst, che vedono a 2 la retrocessione della formazione campana. Più bassa, però, la quota della Cremonese, per cui l'immediato ritorno in Serie B si gioca a 1,40. Segue il Lecce, visto a 1,65, mentre lo Spezia è offerto a 2,25. Dovrà lottare anche l'Empoli, per cui la retrocessione vale 2,50 la posta, mentre parte con più sicurezze la Sampdoria, quotata 4. Dopo il mercato degli utlimi mesi, il Monza neopromosso vede la permanenza in Serie A: la retrocessione, infatti, paga 6 volte la posta.