Salernitana-Udinese (sabato 27 maggio alle ore 15 in diretta su DAZN) è una gara valevole per la 36esima e terzultima giornata di campionato in Serie A. Emergenza difesa per Sousa che dovrà fare a meno degli squalificatio Daniliuc e Gyomber, con Pirola in dubbio. Stagione probabilmente finita anche per Dia. Sottil recupera Becao invece ma perde Udogie diffidato ed ammonito nell’ultima giornata.



SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Bronn, Lovato, Trost-Ekoong; Mazocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastons; Piatek. All. Sousa



UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Masina, Bijol, Becao; Ebosele, Pereyra, Walace, Lovric, Zeegelaar; Samardic; Beto. All. Sottil