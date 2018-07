L’U.S. Salernitana comunica di aver raggiunto l’accordo con l’F.C. Pro Vercelli per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ’93 Daniele Altobelli. Il calciatore ha firmato con il club granata un contratto fino al 2021. Ecco le parole di presentazione: “Sono davvero felice e onorato di indossare la maglia granata e di giocare in una piazza così importante e per una Società così prestigiosa come la Salernitana. Ringrazio la Proprietà e la dirigenza per la fiducia nei miei confronti e non vedo l’ora di scendere in campo e iniziare a lavorare”.