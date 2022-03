Butte notizie per la Salernitana: Diego Perotti ha riportato una lesione al soleo e dovrà restare ai box per alcune settimane. Questo il comunicato del club campano: "A seguito di esami diagnostici effettuati in mattinata dal calciatore Diego Perotti presso il Centro Polidiagnostico Check-Up è stata riscontrata una lesione al muscolo soleo".