Secondo TuttoSalernitana il futuro di Diego Valencia potrebbe essere lontano dall'Arechi, con l'ultima parola in tal senso che spetterà comunque al tecnico Davide Nicola. Per il portale, la via presa in considerazione in caso di cessione sarebbe quella del prestito, possibilmente in Italia: in tal senso sarebbe da segnalare l'interesse già pervenuto da parte di 3 società di serie B.