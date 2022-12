Il clamoroso arrivo alla Salernitana di Guillermo Ochoa porterà come effetto collaterale anche l'esigenza per il club campano di sfoltire la propria batteria di portieri.



Con il messicano salgono infatti a cinque gli interpreti del ruolo attualmente presenti nell'organico di Davide Nicola. Memo andrà ad aggiungersi a Luigi Sepe, a Vincenzo Fiorillo, al giovane Jacopo De Matteis e ad Alessandro Micai. Un'abbondanza di estremi difensori che ha come unica alternativa la partenza di almeno uno di loro. E il prescelto, per una lunga serie di motivi contingenti, sembra essere proprio quest'ultimo.

A Micai, del resto, le proposte non mancano, soprattutto in Serie B dove a mostrare particolare interesse nei suoi riguardi è soprattutto il Cosenza.



Secondo Tuttosport, i calabresi avrebbero già raggiunto l'accordo con il giocatore e potrebbero chiudere la trattativa a stretto giro di posta.