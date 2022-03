Diego Perotti è appena arrivato alla Salernitana, ma non è ancora sicuro riguardo al suo futuro. La situazione di classifica in cui naviga la squadra stanno già facendo riflettere l'ex Roma che avrebbe un'offerta del Boca Juniors. Si tratta di un'opzione interessante in quanto Pavón, che giocherà con l'Atlético Mineiro, terminerà la sua esperienza con gli xeneizes.