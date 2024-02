Salernitana, una vittoria per credere alla salvezza. I bookie puntano sul fattore campo, ma l’Empoli di Nicola...

Classifica simile, umore opposto. Le ultime due della classe si affrontano in uno scontro salvezza di fuoco, ma se per la Salernitana ha l’aria di ultima spiaggia, l’Empoli ci arriva da imbattuto sotto la gestione Nicola. I bookie puntano, però, sul fattore Arechi: nelle quote parte avanti a 2,45 la Salernitana, mentre la vittoria ospite oscilla tra 2,95 e 3,10. Il pareggio, risultato della gara dello scorso anno, si gioca a 3,15. La tensione potrebbe incidere sullo spettacolo: l’ipotesi Under parte in vantaggio a 1,60 rispetto all’Over, offerto a 2,20; equilibrio totale, invece, tra Goal e No Goal, in lavagna a 1,85. Le due squadre sono reduci da uno 0-0, che ha mosso di poco la classifica, portando l’Empoli a 18 punti e la Salernitana a 13. La permanenza in Serie A sembra complicata per i granata, la cui retrocessione è proposta a 1,25; si è alzata a 1,55, invece, la quota dell’Empoli, che grazie agli ultimi risultati ha raggiunto in classifica Verona e Cagliari.