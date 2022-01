Non si gioca per Covid Salernitana-Venezia (in programma oggi alle 18.30), ed era notizia nota fin da ieri. Oggi il Venezia è arrivato puntualmente un'ora e mezza prima del match. All'Arechi erano presenti anche un sette tifosi lagunari e quattro granata. Il Venezia è entrato in campo per il riscaldamento, ed è rientrato alle 18.20 negli spogliatoi, prima di un saluto a tre tifosi con dono di magliette. Per la Salernitana c'erano i dirigenti Gabriella Borgia, Massimiliano Dibrogni (segretario), Paola Palmieri (biglietteria), Gianluca Lambiase (addetto stampa) e l'addetto agli arbitri, Pietro Contente. C'erano il dottor Italo Leo, medico sociale, e il responsabile sanitario Epifanio D'Arrigo.