L'allenatore della Salernitana, Gian Piero Ventura ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Dopo 10 anni ho ritrovato una Serie B molto più equilibrata, al di là del Benevento che è fuori mercato. Il campionato è appena cominciato, la classifica la guardiamo a fine marzo. Siamo cresciuti molto e siamo lì, sapendo che bastano due vittorie o due pari a cambiarti la vita. Se vuoi andare in Serie A devi avere un comportamento da Serie A. Andare in Serie A sarebbe un’accelerata esponenziale per il percorso di questa squadra. Nel calcio, se uno vuole, può".



"Perché Salerno? Perché Lotito mi ha chiesto una mano a ricostruire, dopo il playout, in un ambiente ostile. Lo stimo e ho accettato. E a titolo quasi gratuito. I tifosi ce l’hanno con la società, ma la cosa ricade su di noi ed è un po’ un autogol. Lotito oggi è sereno grazie alla Lazio e sono felice per lui. Questa piazza merita soddisfazioni. Mi aspetto un salto di qualità dalla squadra, non dal singolo. Abbiamo ancora margini di crescita".



"Cerci era fermo da due anni, dimenticato da Dio. Mi serviva un giocatore di qualità ed esperto; era svincolato ed è venuto con uno stipendio di categoria. Se non ha più infortuni e disavventure, senza ansie, può ancora farci vincere, magari le ultime 5 partite. In B conta il lavoro nella testa dei giocatori. Inutile prendere nomi importanti, meglio continuare con chi c’era. Chi dopo il playout non valeva nulla, ora ha 2-3 richieste dalla A".



"Il Crotone ha fatto vedere un bel calcio, dico anche Stroppa. E ho scoperto giocatori che potrebbero stare in A: se avessi tra le mani Kingsley della Cremonese sarei felice. Ce ne sono tanti che mi piacerebbe poter crescere, come a Torino. Longo? Gli ho mandato un messaggio, sono felice per la grande occasione: sono certo che raddrizzerà la situazione".