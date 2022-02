Le due prodezze su punizione non sono bastate alla Salernitana per vincere contro lo Spezia, ma per Simone Verdi è stato un buon esordio e a fine partita commenta a Dazn: "Siamo stati particolarmente sfortunati sui rigori, ma la squadra ha fatto bene. Era importante non perdere e partire con un risultato positivo. Il tempo ci aiuterà a conoscerci, dobbiamo lottare: è difficile, ma proveremo a portare a casa punti. Due punti persi? C'è rammarico in parte, ma bisogna andare avanti: dobbiamo avere fiducia da qui in avanti. E' stato un debutto incredibile, nemmeno nei sogni poteva essere così. Due gol bellissimi, personalmente un debutto perfetto ma per la squadra un po' meno. Le vittorie arriveranno. L'Arechi? E' la prima volta che ci giocavo, il pubblico è incredibile. Peccato non averlo al completo, è il nostro dodicesimo uomo".