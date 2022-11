La rovinosa sconfitta di Monza ha confermato come, nel corso di questa stagione, la Salernitana sia spesso stata dai due volti. Non una cosa inusuale per una squadra che deve, al di là dei proclami, salvarsi. A colpire è però il fatto che quando la squadra ha perso, lo abbia fatto senza appello.



I ragazzi di Nicola hanno alternato finora prove convincenti anche contro avversari di spessore come Roma, Juventus e Lazio a prove incolore contro avversari alla portata come Empoli, Lecce, Sassuolo, Cremonese e Monza. A Reggio Emilia e ieri la Salernitana ha perso senza opporre minima resistenza alla squadra avversaria, con un passivo che in entrambi i casi poteva essere superiore e senza creare nessuna palla gol; lo stesso è successo a Milano contro l’Inter. Alcune prove scialbe sono arrivate dopo partite esaltanti. Il ko casalingo col Lecce ha fatto seguito alla bella prova di Torino contro la Juventus, stesso dicasi per il pari con la Cremonese subito dopo la straordinaria vittoria di Roma. Un’altalena di prestazioni (e non di risultati) inspiegabile. Una delle cause può essere che ci sia poca rotazione in rosa, i calciatori spesso impiegati possono inevitabilmente arrivare scarichi mentalmente e fisicamente alla partita successiva dopo aver speso tanto in quella precedente, magari contro un avversario nettamente superiore. In questo senso il mercato invernale dovrà dare una grossa mano, innestando valide alternative ai titolari in rosa. Sul piano mentale sarà compito dell’allenatore capire i perché di queste repentine e preoccupanti involuzioni. La sosta sarà utile.