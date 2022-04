Un piede e mezzo nella fossa. La sconfitta colpotrebbe aver segnato per sempre il destino della Salernitana. Una Salernitana che, con l’avvento di Nicola, non ha cambiato granché il suo rendimento, rispetto alle gestioni Castori e Colantuono. Una squadra che purtroppo ha dovuto anche fare i conti con un pizzico di sfortuna, visto l’episodio del rigore ripetuto da, ipnotizzato in prima battuta da Sepe.Il nuovo tecnico non è riuscito a dare carattere, dopo il vantaggio ospite la reazione è stata pari allo zero. La partita con i granata di Juric è stata la manifestazione del fallimento del mercato di gennaio… e non solo. In campo ieri sera sono scesi otto giocatori della passata gestione sportiva.è stato protagonista in negativo con il fallo da rigore su Belotti e il secondo giallo nel finale. Restando con i grandi nomi,si è spento dopo pochi minuti dall’inizio,è ormai a fine corsa. La pessima prestazione di Fazio conferma le scelte errate iniziali di Nicola che schiera anche un Lassana Coulibaly non al meglio. I proclami di gioco propositivo e aggressivo dell’allenatore hanno lasciato il tempo che trovano; la palla alta su Djuric era ed è attualmente il leitmotiv della Salernitana. Le parole dinel post partita confermano il fallimento e la fine delle speranze: “Sono molto dispiaciuto per la gente, per il club per i giocatori e per me stesso, ma cercheremo di onorare questo campionato fino in fondo, mi aspettavo qualcosa in più soprattutto da Fazio. Bisogna continuare a giocare nella speranza di fare risultati, anche laddove sembra impossibile”. Restano nove finali, si può solo sperare in un miracolo. Ma per una stagione nata sotto una cattiva stella era difficilissimo pensare ad un lieto fine.