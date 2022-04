Dopo il ko casalingo col Torino sembrava tutto finito, ma il bello del calcio è che la parola fine si dice… alla fine. In quattro giorni la Salernitana ha sparigliato le carte in tavola, le due vittorie controhanno rimesso prepotentemente in corsa i granata.Ieri ad Udine la Salernitana è riuscita a confermare la solidità e il carattere fatti vedere a Genova. Caratteristiche che nella corsa salvezza probabilmente contano di più del gioco. Più volte nell’arco del match la squadra ha rischiato di capitolare, ma è rimasta in piedi e, gettando il cuore oltre l’ostacolo si è presa tre punti pesantissimi. Davide Nicola ha avuto ancora una volta conferma di come tutti i componenti della rosa, anche chi gioca meno, credano nell’impresa e lo seguano nel suo lavoro. Ieri gli ingressi di Mikael, Kastanos ehanno dato la scossa; proprio l’ex Torino, che sembrava essersi perso dopo l’inizio scoppiettante, è stato decisivo per il risultato. Sepe, non al top della condizione, ha stretto i denti sfoderando una parata decisiva su Deulofeu nel finale, le pesanti assenze di Mazzocchi e Djuric non si sono fatte sentire. Zortea ha fatto bene soprattutto in fase difensiva, Ribery si è sacrificato molto alle spalle di Bonazzoli.E ora il calendario sembra sorridere ai granata. Tolti i difficili impegni contro, la Salernitana avrà il decisivo recupero cole lo scontro diretto col, più due partite contro due squadre comeedche avranno ormai poco da chiedere alla loro stagione. Dalla 34^ alla 38^ il Venezia avrà big come Atalanta, Juventus e Roma e lo scontro diretto col Cagliari, anche il Genoa dovrà sfidare il Cagliari, poi avrà il sentitissimo derby con la Samp ed anche Juventus in casa e Napoli in trasferta; oltre a Genoa e Salernitana, il Cagliari avrà anche Venezia e Inter, oltre al derby, la Samp avrà il trittico finale Lazio-Fiorentina-Inter.