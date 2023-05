Contro le grandi ci pensa sempre Antonio Candreva. E si sa, i punti contro le big valgono doppio, soprattutto per una squadra che deve salvarsi.



Nel pantano dell’Arechi è servito il colpo vincente dell’ex Sampdoria per accaparrarsi una bella fetta di salvezza. Dopo due partite saltate per infortunio, Antonio Candreva è stato l’uomo della provvidenza. Sousa sembrava volerlo far giocare dall’inizio ma alla fine ha scelto di lanciarlo a partita in corso ed ha avuto ragione. Fin dal primo giorno Candreva si è calato alla grande nella realtà granata, diventando idolo della piazza con la quale ha instaurato un gran legame. La fascia da capitano è testimonianza della sua leadership nello spogliatoio. A dispetto dei 36 anni, l’ex Inter ha ricoperto tutti i ruoli del centrocampo: dall’esterno, alla mezzala fino al trequartista. Quando è servito poi ha segnato anche gol pesanti che hanno sempre portato punti. Contro le big Juventus, Lazio, Inter e Atalanta si è esaltato. Ai 5 gol ha aggiunto anche 4 assist. Sarà uno dei perni anche per il futuro. La permanenza in Serie A ha fatto scattare la seconda condizione per l’obbligo di riscatto; la prima erano le venti presenze. Il club granata lo farà suo, sborsando 500mila euro e ci sarà anche l’automatico rinnovo di contratto per un’altra stagione.