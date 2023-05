Matteo Lovato, difensore della Salernitana, parla ai microfoni di DAZN dopo il match vinto 1-0 contro l'Atalanta: "A livello individuale abbiamo fatto tutti una buona partita e siamo stati bravi a rispettare il piano del match. Siamo riusciti a portare a casa i tre punti nel finale, che sono fondamentali. Questo però non ci ferma perché dobbiamo finire al meglio la stagione - si legge su tuttosalernitana.com -. Questa salvezza, per il futuro della società è una grande salvezza, con giornate d'anticipo è qualcosa che mette il nome della Salernitana un po' più in alto. L'obiettivo per il futuro è finire bene il campionato poi chi di dovere affronterà certi discorsi. Abbiamo tutte le carte in regola per riuscire a puntare anche a qualcosa in più. Tre punti fondamentali, dal sapore di vita per come sono arrivati. Noi abbiamo fatto il nostro percorso, sono state settimane intense in cui abbiamo raggiunto risultati e siamo caduti, siamo poi stati squadra e ci siamo rialzati subito. L'avversario era forte ma noi siamo stati bravi anche a livello di duelli individuali, noi forse ci abbiamo messo qualcosa in più per arrivare alla vittoria. Sousa? Eravamo squadra anche prima ma forse avevamo perso la direzione. Grazie al lavoro dello staff e nostro siamo stati bravi a resettare tutto e abbiamo trovato la giusta direzione, trovando subito i risultati. Abbiamo cercato di dare sempre continuità al lavoro e al progetto. Il mister ci dà delle nozioni per trovare le soluzioni in partita ma eravamo squadra prima e lo siamo anche adesso".