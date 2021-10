Un nuovo inizio? Forse sì. Contro illa Salernitana trova finalmente i tanto agognati tre punti, accarezzati per tre partite. La capocciata di Djuric rilancia i granata in zona salvezza e puntella la panchina di. Ora c’è la sosta per preparare un trittico contro dirette concorrenti.La paura di perdere attanaglia le due squadre. L’inizio partita positivo è del Genoa, la Salernitana regge e prende campo. Manca però il guizzo decisivo in zona offensiva. Rossoblu pericolosi con Rovella e Bianchi, granata con Kastanos e Gagliolo. È un botta e risposta, ma il risultato non cambia. La squadra di Castori torna in campo, nella ripresa, con più convinzione e passa con l’incornata disu corner di Kastanos. Da lì il Genoa, troppo accorto forse nel primo tempo, fa partire l’assalto. La trincea granata regge fino alla fine, non senza brividi, e al 95’ l’Arechi può festeggiare. I cambi di Castori risultano decisivi ai fini del risultato,e Djuric cambiano volto al match. Con loro in campo è evidente come il gioco della Salernitana sia più fluido. Una Salernitana che è rimasta sempre con la testa nel match. In difesa brillano le prove di, vero leader, e, preciso sia in fase difensiva che offensiva. Certamente la qualità ha dato una grossa mano ai granata. Qualità portata da, arretrato come mezzala, e dal rientrante. I due sono gli unici a provare a saltare l’uomo. Il cipriota deve ancora trovare condizione, il francese ha stretto i denti e nel finale è stato preziosissimo nel tenere palla in attacco. La nota dolente è. L’ex Crotone è ancora in ritardo di condizione, si fa trovare spesso fuori posizione, non occupando bene l’area di rigore, e non vince duelli fisici. La sosta aiuterà anche lui. Una sosta che servirà a Castori per preparare il trittico salvezza controed. La zona salvezza resta ad un tiro di schioppo. La Salernitana spera di essersi finalmente sbloccata. L’ultima vittoria in Serie A era datata 16 maggio 1999 (Salernitana-Vicenza 2-1), 8175 giorni fa.