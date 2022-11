Perdere uno dei calciatori più decisivi della prima parte di stagione può essere un brutto colpo, soprattutto per una squadra che deve salvarsi. Pasquale Mazzocchi si è procurato in nazionale la lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destra; in mattinata l’operazione, lo stop sarà di circa tre mesi.



Alla ripresa Davide Nicola dovrà trovare un degno sostituto dell’ex Venezia; sostituto che può arrivare in casa o dal mercato. Tra i nuovi acquisti che non si sono ben integrati c’è sicuramente l’esterno destro Junior Sambia. In quattro mesi l’ex Montpellier ha collezionato appena 5 presenze per 49’ giocati, non partendo mai da titolare. Tutta colpa di una condizione fisica precaria all’inizio e successivamente dell’affidabilità di Candreva e Mazzocchi. Il ritiro invernale in Turchia sarà l’occasione, per il classe ’96, di aumentare la condizione e guadagnarsi una chance alla ripresa del campionato contro il Milan (4 gennaio).



Resta comunque la possibilità che Sambia lasci la Salernitana nella sessione invernale. Il club granata potrebbe puntare su un calciatore giovane ma affidabile e che soprattutto conosce la piazza. Nadir Zortea è stato uno dei protagonisti della storica salvezza dello scorso anno; a Bergamo l’ex Cremonese ha collezionato finora solo 8 presenze. L’Atalanta potrebbe valutare la possibilità di rispedirlo in prestito secco in granata. Nicola si ritroverebbe un giocatore duttile perché potrebbe giocare su entrambe le fasce, come fatto lo scorso anno e la società non avrebbe esborsi economici. Zortea è pista calda.