Una partita che la Salernitana avrebbe anche potuto vincere, ma il pareggio è comunque prezioso. La Salernitana si fa rimontare due volte dal Bologna, ma può andare soddisfatta alla sosta dopo tre pareggi di fila.



Il pari con i rossoblu ha mostrato sia lati positivi che negativi. La squadra di Sousa ha abbassato la tensione appena ha segnato, subendo subito il pari; in alcune occasioni avrebbero potuto e dovuto chiudere la partita. Nel finale di gara i granata hanno però dimostrato anche la capacità di saper soffrire. Dall’arrivo di Sousa la squadra ha dimostrato di potersela giocare con squadre dello stesso livello, cosa che prima non era successo, visti i ko a Verona, Monza e Reggio Emilia. Il vantaggio sullo Spezia, ko col Sassuolo, è salito a quattro punti. Alla ripresa la Salernitana andrà al Picco per un vero e proprio match point salvezza. Oltre al match con i liguri, i granata sfideranno altre squadre ampiamente alla portata come Torino, Sassuolo, Empoli, Udinese e Cremonese. Basterà fare punti contro queste per assicurarsi la salvezza, aggiungendo magari qualche scherzetto alle big Inter, Napoli, Fiorentina, Atalanta e Roma. La strada è tracciata, servirà “solo” portare la macchina al traguardo.