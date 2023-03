Lotta salvezza e sogni d'Europa si intrecciano in Salernitana-Bologna (calcio d'inizio alle 18), terzo anticipo della 27ª giornata di Serie A. Paulo Sousa cerca il quarto risultato utile consecutivo dopo la vittoria sul Monza e i pareggi esterni con Sampdoria e Milan per ampliare il margine sul Verona terzultimo; i rossoblù di Thiago Motta, invece, danno la caccia aun successo per scavalcare momenteaneamente Torino e Juventus e tenere il passo dell'Atalanta.



STATISTICHE - Ottavo confronto in Serie A tra le due squadre, con il bilancio in perfetto equilibrio: due vittorie per parte e tre pareggi, ultimo l'1-1 dell'andata, con le due formazioni che potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali per la prima volta nella competizione. Il Bologna potrebbe diventare la prima squadra contro cui la Salernitana rimane imbattuta in tutte le sue quattro sfide casalinghe in Serie A: fin qui due successi campani (giugno 1948 e aprile 1999) e un pareggio (il 26 febbraio 2022 per 1-1). La Salernitana potrebbe pareggiare tre partite di fila in campionato per la prima volta dallo scorso settembre (Juventus, Empoli, Bologna).



Calcio d'inizio alle 18, su Calciomercato.com la diretta di Salernitana-Bologna.