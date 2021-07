La Salernitana ha ingranato la marcia sul mercato. Con tutte le difficoltà del caso il club granata sta regalando rinforzi a Fabrizio Castori. Finora sono arrivati quattro volti nuovi, ovvero, e ci sono stati due ritorni, quelli di. In dirittura d’arrivo ci sono anche l’esterno destro tunisino, il centrocampista, entrambi svincolati, e la punta Andreadal Genoa. Caldissima la pista, c’è l’accordo con la Sampdoria, manca quello col giocatore. Nel mirino resta l’altro sampdorianoe il genoano, poi si proverà a fare qualcosa anche in difesa. In cima alla lista c’èdel Parma, valutato anche. Servirà anche trovare un vice Belec e piazzare i tanti esuberi in rosa.Certamente le incognite ci sono, molti calciatori andranno visti all’impatto con la Serie A e dovranno anche entrare in condizione ed assimilare i dettami di Castori. Analizzando però come si stanno muovendo anche le concorrenti per la salvezza, forse la preoccupazione della piazza granata è eccessiva., incappate in un’annata storta, hanno senza dubbio un'ottima una buona base da cui ripartire e hanno piazzato già qualche colpo. I sardi hanno preso, probabilmente tratterranno, ma dovranno salutare il pezzo pregiato; i granata puntano a tratteneree hanno chiuso per. Ancora ferme però le altre due neopromossee lo, squadre sulle quali dovrà fare la corsa la Salernitana. I toscani hanno accolto il portiere Vicario dal Cagliari, lo sconoscuto sloveno Stojanovic della Dinamo Zagabria e il difensore Marchizza dal Sassuolo, inoltre c’è stato anche il cambio di allenatore con l’addio di Dionisi e l’arrivo di Andreazzoli. Come successo pure allo Spezia che ha salutato Italiano, sostituito con Thiago Motta. Anche i liguri hanno fatto poco in entrata, con l’arrivo dei giovani Amian (classe ’98), Hristov (classe ’99) e Kornvig (classe ’00), in più hanno salutato ben sette protagonisti della salvezza come Terzi, Estévez, Pobega, Matteo Ricci, Agudelo, Piccoli e Saponara. Il Venezia è riuscito a tenersi stretto Paolo Zanetti, ma fino ha acquistato solo giovani sconosciuti dall’estero e ha detto addio il talento Maleh. Certamente Empoli, Venezia e Spezia, a differenza della Salernitana, hanno un maggior numero di giocatori come base su cui costruire il roster e poter lavorare meglio dal punto di vista della preparazione fisica. A ventidue giorni dall’inizio del campionato il tempo può essere ancora dalla parte della Salernitana, la strada intrapresa sembra quella giusta. Basta solo un po’ di pazienza e soprattutto non sbagliare le scelte.