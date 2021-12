“Viviamo questa situazione da inizio campionato ed è pesante. Il problema non pare risolversi e i calciatori non sono tranquilli. Serve una soluzione, andare avanti così è gravoso. Non vedo cambiamenti all’orizzonte e questo è un problema. Per i ragazzi è un gioco al massacro”. Le parole di Stefanodopo il ko di Coppa contro il Genoa non lasciano più spazio ad equivoci.Ormai le vicende di campo passano in secondo piano, tifosi e addetti ai lavori sono concentrati sulla questione societaria che sembrava sulla via della risoluzione. Fino a tre giorni fa infatti una cordata di imprenditori romani, l’uomo d’affari tunisino Ben Ammar e degli investitori arabi sembravano avere tutte le carte in regola per acquisire la Salernitana.. L’incontro di aggiornamento tra i trustee e la Figc, in programma lunedì, è stato rinviato e potrebbe svolgersi domani alla presenza anche di Gabriele Gravina. La mancanza di garanzie a copertura dell’acquisto sembrerebbe bloccare tutto; un grosso problema visto che a mezzanotte di oggi scade la deadline per “assumere le relative determinazioni”. Le offerte arrivate entro il 5 dicembre, evidentemente, non sono risultate irrevocabili.. Melior Trust e Widar Trust chiedono infatti di saldare il costo complessivo dell’operazione entro il 31 dicembre, ostacolo non di poco conto per i potenziali acquirenti. Martedì prossimo Gravina presiederà il; in caso di una mancata risoluzione della vicenda a strettissimo giro, potrebbero arrivareo essere adottate decisioni straordinarie.(un po’ come quella che permise a Lotito di tenere la Salernitana anche dopo la promozione nei professionisti)Intanto tra la tifoseria serpeggia malumore e preoccupazione. Per Salerno la Serie A doveva essere un sogno, ma ormai ha assunto i contorni di un incubo.