Dopo tanta preoccupazione il lieto fine è arrivato. A distanza di due mesi dalla conquista sul campo Salerno può finalmente godersi la Serie A. Mercoledì scorso la. Ora ci sarà un mese e undici giorni di tempo per prepararsi al meglio all'esordio, per mettere a disposizione di Fabrizio Castori una squadra in grado di giocarsi la salvezza.. La squadra che partirà, tra quattro giorni, per Cascia avrà tantissimi elementi con le valigie."C’è il tempo necessario per lavorare bene e fare ciò che va fatto“, ha rassicurato il dgsubito dopo l'ok federale. Il dirigente è atteso da un lavoro non semplice, quello di ridurre il numero di elementi in rosa e di piazzare i colpi giusti. Tanti i giocatori fuori dal progetto che andranno in prestito, in entrata si cercherà di fare necessità virtù, vista la non ampia disponibilità economica (circa 20 milioni) e l'impossibilità di usufruire della sinergia con la Lazio.La Salernitana proverà certamente ad acquisire calciatori a titolo definitivo per avere comunque un patrimonio sportivo, i restanti potrebbero essere solo di transito. Il club potrebbe chiudere accordi temporanei, magari con premi di valorizzazione a suo favore, un modo questo anche per fare cassa. Almeno per la sessione estiva si dovrà tamponare così, l'avvento della nuova società cambierà inevitabilmente lo scenario nel mercato invernale. A gennaio la Salernitana potrebbe avere un differente e maggiore (si spera) potere economico. La speranza è che ad inizio anno nuovo il cavalluccio sia in piena corsa per l'obiettivo salvezza. Vorrà dire che la questione societaria non avrà inciso negativamente sul piano sportivo.