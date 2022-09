E’ strano dirlo, ma è più facile giocare contro la Juventus che contro il. Il risultato maturato ieri all’Arechi ne è l’esatta dimostrazione.La sconfitta con i giallorossi arriva forse nel momento giusto, prima della sosta, per riportare sulla terra la Salernitana. L’obiettivo dei granata era, è e resterà una salvezza più tranquilla dello scorso anno, di altro si potrà e dovrà parlare solo dopo aver fatto questo primo step. La partita di ieri ha palesato il fatto che questa squadra ha dei limiti. Negli uomini, ieri in tanti erano stanchi, soprattutto i centrocampisti; il reparto al momento ha un unico ricambio, Kastanos. Nella incapacità di avere un piano B, quando gli spazi sono chiusi e l’altra squadra prende le contromisure la Salernitana va in tilt. I limiti sono anche caratteriali. Il 2-2 di Torino ha probabilmente creato troppi entusiasmi e fatto perdere un pizzico di umiltà e contro il Lecce questo è costato molto caro.La sosta però arriva al momento giusto. La Salernitana avrà più tempo per ricaricare le pile e ritrovare energie fisiche e mentali. Il prossimo impegno sarà quello del 2 ottobre in casa del Sassuolo. Durante la pausa Nazionali, Davide Nicola dovrà fare certamente a meno di undici calciatori che dovranno rispondere alle chiamate delle rispettive rappresentative; lasceranno Salerno elementi importanti come Bronn, Gyomber, Mazzocchi, Dia, Piatek e Coulibaly. Dall’infermeria arriveranno probabilmente buone notizie, contro i neroverdi torneranno infatti a disposizionee anche lo squalificato Fazio. La pausa sarà importante anche per accrescere la condizione di calciatori come