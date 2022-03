La situazione di classifica non permette più molti calcoli e quindi ladeve provare a fare punti con chiunque. In questo senso l’atteggiamento propositivo di Davideè certamente giusto, ma forse ieri sera contro l’ai granata sarebbe servita un po’ più d’umiltà e un pizzico meno di presunzione.“Dobbiamo essere sempre propositivi e provare a fare la partita”, lo ha ribadito il trainer a fine partita. È questo il mantra dell’allenatore piemontese, una filosofia certamente giusta contro squadre di bassa e media classifica, ma non con le big decisamente no. Ieri i granata hanno prestato il fianco alle scorribande degli esterni nerazzurri, Darmian e Dumfries, frutto di un atteggiamento troppo propositivo e coraggioso. Certo senon si fosse divorato lo 0-1 dopo quattro minuti forse avremmo visto un’altra partita. Probabilmente Nicola avrebbe dovuto chiedere ai suoi un atteggiamento più accorto, insomma prettamente difensivo, con l’intenzione di provare a ripartire; magari si sarebbe potuto adottare anche un modulo diverso. Il gol sbagliato all’inizio ha scoraggiato i granata, che si sono abbassati, e rinvigorito l’Inter che ha vinto tutti i duelli singoli sugli esterni, anche questo un azzardo da parte di Nicola. Che non ha avuto il supporto difensivo degli esterni d’attacco. La Salernitana ha offerto campo aperto all’Inter che è andata a nozze. La difesa resta purtroppo colabrodo., tra i più positivi nelle prime partite, si è perso anche ieri,non è quel “comandante” immaginato da Sabatini,ha giocato troppo ed è stanco. Alcuni errori sono sembrati però troppo banali, insomma il passivo poteva essere limitato con un pizzico di attenzione in più e con un atteggiamento diverso. La Salernitana sfrontata è da sfoderare in altre occasioni, in quelle come ieri serve la versione operaia.