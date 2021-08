Fabrizio Castori ha visto esaudire i suoi desideri. Nwankwosarà a ore un nuovo calciatore della Salernitana. La dirigenza granata ha sostenuto uno sforzo economico importante per regalare il gigante nigeriano all’allenatore. Gli arrivi nel reparto avanzato però non dovrebbe fermarsi. Potrebbe arrivare un’altra punta di peso, restano caldi i nomi di Ugbo e Favilli, ma sarà importante soprattutto acquistare una seconda punta.Caprari resta il preferito della dirigenza, in virtù anche dei buoni rapporti con la Sampdoria con la quale è stata già definita l’operazione Bonazzoli; in seconda battuta resta Agudelo del Genoa. L’arrivo di un calciatore tecnico, rapido e veloce, in grado di giocare come spalla di Simy sarebbe di vitale importanza. Gianlucarispecchia al meglio queste caratteristiche e da tempo la Salernitana è in pressing sul classe ’93. Il club granata aveva anche raggiunto l’accordo con la Sampdoria per l’arrivo a Salerno del calciatore in prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni, c’è stato poi l’inserimento dello Spezia che ha messo in stand by la trattativa. Caprari sta riflettendo e a breve sceglierà una delle due destinazioni. L’ex Parma, come detto, sarebbe il profilo ideale da affiancare ad un centravanti fisico come Simy, avendo tecnica, rapidità e velocità. Caprari inoltre è un calciatore duttile, in grado di giocare indifferentemente con entrambi i piedi, di sacrificarsi anche in fase difensiva e dotato di buona visione di gioco. La Salernitana prenderebbe inoltre un elemento esperto per la massima serie, visto che ha collezionato ben 178 gettoni fra Roma, Pescara, Sampdoria, Parma e Benevento. I gol messi a segno dall’attaccante sono 32 e l’obiettivo è quello di esplodere, dal punto di vista realizzativo, proprio nelle file del cavalluccio. Nel mirino dei granata, in caso di no di Caprari, c’è anche Kevindel Genoa. Il classe ’98 è reduce dalla prima vera stagione da protagonista in Serie A con la maglia dello Spezia, un gol e quattro assist in ventinove presenze. Il giocatore colombiano, di piede mancino e dotato di buona tecnica e rapidità, ha spesso ricoperto il ruolo di esterno destro, destreggiandosi anche come punta centrale. Il casting insomma si è ristretto a due nomi, la Salernitana ha fretta di battere un altro colpo.