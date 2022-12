A volte ritornano. La Salernitana ha bisogno di un rinforzo offensivo. La prima parte di campionato a evidenziato che dietro a Dia e Piatek non c’è un’alternativa valida.



Bonazzoli ha collezionato quindici presenze, giocando nove volte da titolare, segnando un solo gol; più le prestazioni negative che le positive però dell’ex Inter. L'attaccante potrebbe andare via ma ha un ingaggio pesante. Considerare Botheim e Valencia delle alternative è un eufemismo. Il norvegese ha giocato solo tre volte dall’inizio, segnando un solo gol, appena otto le presenze per il cileno che andrà via in prestito. Ci sarebbe così lo spazio per un nuovo innesto. La dirigenza granata ha già sondato Milan Djuric. Il bosniaco è andato via in estate a parametro zero, accasandosi poi al Verona. In gialloblu ha trovato però pochissimo spazio: appena dodici apparizioni, due da titolare. La Salernitana lo vorrebbe in prestito, un’operazione che non avrebbe esborsi economici; il Verona vorrebbe invece monetizzare. Davide Nicola sta spingendo per riavere l’ex Cesena, tra i protagonisti della salvezza dello scorso anno. Il peso e i centimetri di Djuric farebbero comodo in partite chiuse, in cui la squadra ha difficoltà a sviluppare gioco. Ritrovare un giocatore che conosce l’ambiente e il campionato sarebbe un acquisto sicuro, senza dover scommettere ancora su giocatori stranieri.