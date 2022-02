Una delle squadre più interessanti nella top 16 europea è sicuramente ildi Okafor e. Stasera, però, l'avversario è di quelli proibitivi: in Austria arriva ilcampione di Germania, ma orfano di Neuer, Goretzka, Musiala e Davies. Dietro la punta polacca Robert, dovrebbero agireE' anche la sfida tra due allenatori molto giovani,, classe 1988 e 1987, che non si risparmieranno nei 180 minuti. Calcio d'inizio alle 21, arbitra l'inglese Oliver.Le formazioni:: Kohn; Kristensen, Solet, Wober, Ulmer; Capaldo, M. Camara, Seiwald; Aaronson; Adeyemi, Okafor. All. Jaissle.: Ulreich: Pavard, Sule, Hernandez; Coman, Tolisso, Kimmich, Gnabry, Muller; Coman, Lewandowski. All. Nagelsmann.