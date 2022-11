Il laterale basso del Salisburgo Amar Dedic è stato lasciato fuori nell'ultima sfida di Bundesliga contro l'Hartberg proprio per preparare al meglio la gara di San Siro con il Milan. Nei giorni scorsi il difensore ha così dichiarato ai microfoni di Sky Austria:



"Ho giocato molto e quindi serve freschezza per la partita contro il Milan. Leao? Sarà una partita dura e un bel duello tra me e lui"