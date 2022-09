Christoph Freund può diventare il nuovo direttore sportivo del Chelsea. Lo stesso dirigente del Salisburgo non esclude l'ipotesi a margine della sfida di Champions League con i Blues: "Non dovresti mai escludere nulla nel calcio e il Chelsea è un club enorme in transizione. Non posso dire con certezza cosa accadrà nelle prossime settimane o nei prossimi mei, ma sono il direttore sportivo del Salisburgo e mi piace molto".