L'allenatore del Salisburgo Matthias Jaissle ha presentato in conferenza stampa il match di Champions League di domani sera contro il Milan: "Siamo ottimisti, faremo il meglio possibile domani sera. L'avversario è fortissimo ma i ragazzi sono molto contenti ed emozionati, è strano giocare la Champions League a Salisburgo".



Sul pressing per mettere in difficoltà il Milan: "Lo vedremo domani, non ho bene in mente la partita. Il Milan ha grandissima qualità in tutte le fasi del gioco, hanno delle performance stabili e per questo sono campioni d'Italia. Il Milan è una squadra che in ogni fase della partita può crearci difficoltà, ha una qualità molto alta: dobbiamo difendere bene in maniera collettiva. Dovremo stressarli e sorprenderli con il nostro modo di giocare, altrimenti credo che sia già tutto deciso".