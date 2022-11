Il tecnico del Salisburgo Matthias Jaissle ha parlato, in conferenza stampa da San Siro, del match di domani contro il Milan: "Quando affronti una finale del genere vuoi solo vincerla, la nostra idea è chiara. Sono tutti consapevoli del fatto che quella di domani sarà una finale in tutto e per tutto, affronteremo una squadra di livello mondiale e che forse è anche più forte in casa rispetto a quanto lo siamo noi, ma la pressione sarà su di loro. Il Milan appartiene a questa competizione, è nel loro dna. Ma io ho speranza, possiamo raggiungere il nostro limite e chissà che non succeda l'impossibile".



La vittoria della Dinamo sul Chelsea e la vostra sconfitta porterebbero all'eliminazione anche dall'Europa League?

"Mi auguro che il collegamento radio funzioni bene a San Siro, ma preferisco guardare a ciò che possiamo influenzare noi direttamente".



La squadra attaccherà il Milan come all'andata, con pressione alta?

"E' la base del nostro calcio, ma avremo sempre in tasca altri progetti tattici altrimenti saremmo troppo prevedibili. Non vinciamo in trasferta da un po' e vogliamo invertire la tendenza".



Solet potrà essere della partita?

"E' venuto con noi ma resta in dubbio"