Maledizione Salisburgo: dominatore in Austria ormai da anni ma incapace di superare i preliminari di Champions League per undici stagioni di fila. li austriaci non sono riusciti a sfatare il tabù neppure contro la Stella Rossa: dal 2006 nell'ordine Valencia, Shakthar, Maccabi Haifa, Hapoel Tel Aviv, Dudelange, Fenerbahce, due volte Malmo, DInamo Zagabria, Rijeka e Stella Rossa, appunto. Negli ultimi anni gli avversari sono stati decisamente abbordabili: anche quest'anno ripartirà dall'Europa League dove l'anno scorso gli austriaci furono eliminati solo in semifinale.