Il direttore tecnico del Salisburgo ed ex attaccante Mario Gomez ha parlato a Prime Video prima della sfida contro il Milan:



"Non capisco perché vogliono costruire un nuovo stadio, l'atmosfera di San Siro è magica".



METODO - "Non facciamo niente di particolare, cerchiamo di trovare giovani talenti per farli crescere. Quello che vogliamo è instillare la giusta mentalità dandogli il tempo di cui hanno bisogno".



COME I ROSSONERI - "Più o meno facciamo quello che sta facendo il Milan: dare la possibilità ai giovani calciatori di arrivare nei top club".