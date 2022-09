Per la prima giornata del, i rossoneri fanno visita ad una squadra che non ha mai perso un match casalingo nell'ultima edizione della competizione, imponendo il pari pure a squadre come Siviglia e Bayern Monaco. Queste alcune delle statistiche di accompagnamento al match della Red Bull Arena:nella fase a gironi della UEFA Champions League 1994/95 sulla strada per raggiungere la finale.(8V, 2N), sconfitta per 2-5 contro l'SK Rapid Vienna nella Coppa dei Campioni 1957/58. I rossoneri hanno vinto tutte le ultime cinque partite europee contro squadre austriache con un punteggio complessivo di 16-2, battendo l'FK Austria Vienna 5-1 nella UEFA Europa League 2017/18 nell’ultimo incrocio.Ci sono stati solo tre casi in cui squadre di una nazione hanno giocato più partite contro squadre di un'altra nazione senza mai vincerne una nella competizione: Repubblica Ceca contro squadre inglesi, Repubblica Ceca contro squadre spagnole e Romania contro squadre tedesche (tutte a 12 partite senza successi).Solo Manchester City (sei) e Bayern Monaco (cinque) hanno giocato più partite casalinghe nella competizione della scorsa stagione senza perdere., nell’ultima trasferta disputata in casa dell'Atlético Madrid (novembre 2021). L’ultima volta che i rossoneri hanno vinto due gare esterne di fila nella competizione è stata nell’ottobre 2009.LE FORMAZIONI UFFICIALIKohn; Dedic, Solet, Wober, Ulmer; Capaldo, Seiwald, Kjaergaard; Kameri; Fernando, Okafor.Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud.