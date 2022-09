Riparte la Champions League e il Milan debutta in trasferta facendo visita al Salisburgo in un match che è subito decisivo in ottica del passaggio del turno agli ottavi. Tanta l'euforia per l'11 allenato da Stefano Pioli dopo la vittoria per 3-2 nel derby contro l'Inter.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Salisburgo-Milan, con calcio d'inizio alle ore 21 alla Red Bull Arena della città austriaca sarà trasmessa in esclusiva tv su Sky e sarà visibile su Sky Sport Action (canale 206) e Sky Sport (253). In streaming su cellulare, tablet e pc, la gara sarà visibile su Sky Go e Now TV, ma anche su Infinity+.



PROBABILI FORMAZIONI

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, Wöber, Ulmer; Capaldo, Seiwald, Kjaergaard; Kameri; Okafor, Fernando. All. Jaissle

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leão; Giroud. All. Pioli